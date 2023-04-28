'1 milyon dolar' iddiası yalan çıktı: AKP'nin reklam harcaması Kılıçdaroğlu'nu solladı

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir ayda Facebook reklam masrafının bir milyon dolar olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Teyit.org tarafından yalanlandı.

Meta’nın reklam kütüphanesinden siyasi partilerin ve liderlerinin Facebook’a verdiği reklamlarla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Tarih aralığına göre reklam verilerine de ulaşmak mümkün.

Teyit.org'un Facebook verilerinden aktardığına göre, 26 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında en fazla reklam veren ve harcama yapan hesap, AKP İstanbul İl Başkanlığı. İstanbul İl Başkanlığı 1 milyon 91 bin 67 Türk Lirası harcama yapmış.

İkinci sırada AKP yer almış. Partinin bu tarihler arasındaki toplam harcaması 790 bin 270 Türk Lirası. Üçüncü sırada yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise reklam için 561 bin 981 Türk Lirası harcamış.

Listede Kılıçdaroğlu ise beşinci sırada. Kılıçdaroğlu’nun 26 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında Facebook reklamları için 377 bin 488 Türk Lirası harcadığı görülüyor.

Paylaşım görselinde kullanılan "metrics overview" sayfasında görülen AdValue, yani reklam değerinin 968 bin dolar olduğu görülse de, bu değer Facebook’ta reklamlara harcanan tutarı göstermiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam harcamaları sayfası incelendiğinde, son olarak 21 Nisan ve 27 Nisan 2023 tarihleri arasında, sosyal meselelerle, seçimlerle veya siyasetle ilişkili olan reklamlar için harcadığı tahmini tutarın 172 bin 512 Türk Lirası harcandığı görülüyor.

Ayrıca verilen bir reklama ortalama ne kadar harcama yapıldığı bilgisi de Meta’nın sayfasında görülebiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun hesabından yapılan son 30 günlük harcama, 63 reklam için yapılmış.