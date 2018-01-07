Seçim yatırımı gibi imar affı geliyor!

Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için af getiriliyor... Karar afetlere karşı alınacak önlemler çerçevesinde alındı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, bakanlıkların afetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin bürokratlara yaptırdığı mevzuat çalışması kapsamında kaçak yapıları yasallaştıracak bir düzenleme gündemde.

Çalışma kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulması gerekecek.

Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 olarak tarihi belirlenirken, hükümet bu tarihi bir yıl uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak değeri ile yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisine yapı kayıt belgesi verilecek.

Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kararı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Varsa cezaları iptal edilecek.