Şebeke suyu polemiğinde resmi ağızdan açıklama

Son günlerde polemik haline getirilmeye çalışılan içme suyu hatlarıyla ve içme suyu kalitesiyle ilgili resmi ağızdan açıklama geldi.

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Gürkan Kaçar, her mahalleden alınan su örneklerinin İl Sağlık Müdürlüğünce sürekli olarak kontrol edildiğini belirterek; “En son 29 Ocak 2018’de yapılan mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel analizler sonucunda insan sağlığını tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değildir” dedi.

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Gürkan Kaçar, su hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunarak Yalova Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

“İnsan sağlığının söz konusu olduğu bir yerde olumsuz bir durum var olmuş olsa halkımızı bu konuda uyarırız” diyen Su Kanal Müdürü Kaçar; “Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce sürekli olarak her mahallemizden 60-65 noktadan su numunesi alınmakta. Alınan numunelerle ilgili bilgiler bizimle de paylaşılmakta. Ocak ayı içerisinde birçok kez tekrarlanan bu işlem en son 29 Ocak’ta yapılmış bulunmakta. Yapılan incelemeler sonucunda ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine” göre yapılan mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel incelemelere göre sularımız temiz ve içilebilmektedir. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değildir. Halkımızın musluklarımızdan akan suyu kullanımında hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır” dedi.

“Yeni Proje Kredilendirme Aşamasında”

“Belediye Başkanımız Vefa Salman, göreve geldikten sonra kentimizin alt yapısıyla ilgili detaylı bir çalışma yapmamız konusunda bizleri talimatlandırdı” diyen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Gürkan Kaçar; “Biz gerekli çalışmalarımızı yaparak Başkanımıza sunduk. Başkanımız çıkıp altyapımızdaki sorunları tek tek dile getirdi. Şebeke hattımızın yenilenmesi gerektiğini de birçok kere telaffuz etti. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık ve projemizi hazırladık. DSİ Bölge Müdürlüklerinin planlamalarındaki değişiklikler, imar revizyon planındaki değişiklikler nedeniyle proje revize edilmek zorunda kalındı. Bu nedenlerle projenin İller Bankasından onaylatılarak çıkarılması süreci uzadı. Toplam iki etaptan oluşan ve 450 km uzunluğundaki hattın keşif bedeli 100 milyon TL’dir. Bu konuda proje ile ilgili kredilendirme çalışması devam etmektedir. Kredi aşamasının tamamlanmasıyla hat yenilenecektir. Ancak yenileme işlemine kadar birçok noktada ilave ve projeye uyumlu yeni hatlar yapmaya devam etmekteyiz” dedi.

“58.810 Metre İçme Suyu Hattı Yaptık”

Projenin onay süreci boyunca mevcut hatta yenilemeler ve ilaveler yaptıklarını belirten Müdür Kaçar; “Geride bıraktığımız 4 yıllık süreçte İller Bankasının onayına sunduğumuz yeni proje ile uyumlu olan 58.810 metre içme suyu hattı inşa ettik. Yıllardır sorun yaşayan Bayraktepe, Bağlarbaşı ve Seyrantepe Mahallelerimizde hatlarımızı tamamen yenileyerek bu mahallelerimizin sıkıntısını ortadan kaldırdık. İçme suyu depolarımızın bakımlarını yaparak, tüm depolarımızı otomasyon sistemine geçirdik. Bu sistemle olası su taşkınlarına ve su kayıplarının önüne geçilmiş oldu. Tüm yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Bölgesi Su Havza Yönetimi toplantısında da belirtildiği üzere kayıp kaçak oranlarında önemli bir düşüş sağlanmıştır. Yalova, Bursa ve İstanbul’la bu sıralamada birlikte yer almıştır” dedi.



“Körfez Birliği’nin Verileri Tutarsız”

İl geneline geçtiğimiz yıl verilen su miktarlarıyla bu yıl verilen su miktarları arasında dengesizlikler olduğunu belirten Müdür Gürkan Kaçar; “Yeşil Körfez Su Birliğinden, Müdürlüğümüze verilen yıllık su verileri arasında büyük bir fark gözlemlenmekte. Buda verilerin sağlıklı olmadığı izlenimi uyandırmakta. 450 km’lik şebeke hattının yanı sıra Yeşil Körfez Su Birliği sorumluluğunda olan ve kent geneline su temin eden 70 km’lik ishale hattının da öncelikli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Su konusunda tüm yazışmalar ve görüşmeler belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Kurumların resmi muhatabı Yalova Belediyesi’dir. 2014 yılında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yapılan tüm giderler belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır. Dolayısıyla bizler görev ve sorumluluğumuzu biliyor, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman birinci önceliktir. Bu bilinçle de halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

