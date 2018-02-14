  • BIST 113.455
  • Altın 164,670
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
14.02.2018 23:00

'SDG’ye saldıranlar arasında Ruslar da vardı' iddiası

»
'SDG’ye saldıranlar arasında Ruslar da vardı' iddiası
Geçtiğimiz hafta Suriye’de Deyrizor’a saldıran Suriye ordusu müttefiki güçlerinin “Paralı Rus askerleri olduğu” ileri sürüldü. Rusya ise iddiaları dolaylı olarak kabul etti ancak “Rus ordusuyla ilgileri yok” açıklaması yaptı.

7 Şubat’ta, Deyrizor’daki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolündeki petrol sahalarına yönelik saldırıda bulunan gruplara ABD havadan saldırı düzenlemişti.

ABD’li yetkililer ölü sayısını 100 olarak belirtirken bunlardan 200 kişilik olduğu ileri sürülen bu grupta Rus paralı askerler olduğu ortaya çıktı. Euronews’ın haberine göre iddialar Rus medyasına yansıdı ve ölen Rus sayısının 40 civarında olduğu ileri sürüldü.

Rus haber sitesi ZNAK’ta yer alan bilgilere göre, ölen Ruslardan bazılarının yakınları da durumu gizlemiyor. Haberde, 7 Şubat günü ölenler arasında iki çocuk babası 38 yaşındaki Stanislav Matveyev’in paralı asker olarak Suriye’ye gitmiş olduğunun eşi ve kuzeni tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Matveyev’in dul kalan eşi Elena, kocasının “Hem milliyetçi duygularla hem de para kazanmak için” Suriye’ye gittiğini ve şu ana kadar da kendisine 1500 avro para gönderdiğini anlatıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunabileceğini ancak bu kişilerin Rusya ordusuyla ilişkili olmadığını savundu. Peskov, “Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunduğunu ihtimal dışı tutamayız. Ancak bu kişiler Rusya Silahlı Kuvvetleriyle ilişkili değiller” cevabını verdi.

Bununla birlikte Peskov, Rusya vatandaşlarının ne olursa olsun Rusya vatandaşları olarak kaldığının altını çizdi.

Peskov’a Suriye’de çok sayıda Rusya vatandaşının ölmesi nedeniyle yas ilan edilmesinin gündemde olup olmadığı da soruldu. Peskov, “Kremlin’de kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi yok. Bu nedenle soruyu anlamsız buluyorum. Çarpıtılmış bilgilerin esiri olmamak için bilinçli veya bilinçsiz olarak sunulan hatalı bilgileri referans almama ve bu tür önemli haberlerin yayımlanmasına ciddiyetle yaklaşma çağrısı yapıyoruz” dedi.(evrensel)

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız bakana ikinci kez taciz suçlaması14 Şubat 2018 Çarşamba 21:13
  • 'SDG’ye saldıranlar arasında Ruslar da vardı' iddiası14 Şubat 2018 Çarşamba 21:01
  • Güney Afrika'da 'ulusal felaket' ilan edildi14 Şubat 2018 Çarşamba 21:01
  • Ziyaret öncesi kritik bir Türkiye açıklaması daha14 Şubat 2018 Çarşamba 20:52
  • Fransa, Macron'un zorunlu askerlik vaadini tartışıyor14 Şubat 2018 Çarşamba 20:10
  • O ülke toplu taşımayı ücretsiz yapacak14 Şubat 2018 Çarşamba 18:31
  • ABD'de istihbaratın göbeğinde çatışma!14 Şubat 2018 Çarşamba 17:32
  • ABD Ulusal Güvenlik Kurumu yakınlarında silah sesleri14 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
  • Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti14 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
  • Suriye'den flaş açıklama: "Saldıran her jeti düşürürüz"14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti