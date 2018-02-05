Sayıştay'dan 'yerli ve milli' silah uyarısı

Sayıştay, silah ve ham madde konusunda dışa bağımlılıktan kurtulup, yerli üretime geçilmesi uyarısında bulundu.

Raporda Batı ülkelerinin 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye silah satışından imtina ettiğine vurgu yapıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay'ın Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) hakkında hazırladığı raporda darbe girişimi sonrası yabancı ülkelerin Türkiye'ye silah ve ham madde vermemeye başladığı, bunun da kurumu zora soktuğunu belirtti.

Sayıştay raporunda “Dış alımlarda önemli sapma meydana gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bazı ülkelerin yaşanan gelişmeleri bahane ederek Türkiye'ye ham madde ve silah satmaktan imtina etmeleridir” denildi.



Özellikle Almanya'nın 15 Temmuz'u gerekçe göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurduğu vurgulanan Sayıştay raporunda, bu ambargoların MKE'yi zor durumda bıraktığı da ifade edildi. Raporda "Türkiye bu konularda dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıdır” önerisinde bulundu.

ALTERNATİF ARAŞTIRILMALI ÖNERİSİ

Sayıştay'ın raporunda silah ve mühimmat ham maddesi konusunda dışa bağımlı olmanın bu gibi sorunlara neden olduğu vurgulanarak “Bu ve benzer sorunlar yapılan yazışmalara ve girişimlere rağmen devam etmektedir. Bu konuda alternatif tedarik imkanları da araştırılmalıdır. Tüm bu gelişmeler dışa bağımlılığın olabildiğince ortadan kaldırılmasının ve üretimde yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.