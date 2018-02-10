Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte o rakamlar

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Geçen hafta 1 milyon 881 bin lira devrenden Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarını vatandaşlar büyük heyecanla bekliyordu. İşte Sayısal Loto 10 Şubat çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 2 - 8 - 17 - 33 - 37 - 41
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısla Loto çekilişinde bu hafta da büyük ikramiye devretti ve 3 milyon 882 bin lira haftaya kaldı. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişinden; 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5 kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20 kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.
|6 Bilen Kişi Sayısı
|2. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.882.237,96 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|170
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.958,05 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|8.928
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|71,20 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|160.946
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,10 TL
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