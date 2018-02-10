Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte o rakamlar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 1109. hafta Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu. İşte Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran rakamlar.

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Geçen hafta 1 milyon 881 bin lira devrenden Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarını vatandaşlar büyük heyecanla bekliyordu. İşte Sayısal Loto 10 Şubat çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 2 - 8 - 17 - 33 - 37 - 41

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısla Loto çekilişinde bu hafta da büyük ikramiye devretti ve 3 milyon 882 bin lira haftaya kaldı. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişinden; 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5 kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20 kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.