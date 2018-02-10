  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
11.02.2018 04:40

Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte o rakamlar

»
Sayısal Loto sonuçları belli oldu: İşte o rakamlar
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 1109. hafta Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu. İşte Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran rakamlar.

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Geçen hafta 1 milyon 881 bin lira devrenden Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarını vatandaşlar büyük heyecanla bekliyordu. İşte Sayısal Loto 10 Şubat çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 2 - 8 - 17 - 33 - 37 - 41

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısla Loto çekilişinde bu hafta da büyük ikramiye devretti ve 3 milyon 882 bin lira haftaya kaldı. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişinden; 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5 kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20 kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. 

6 Bilen Kişi Sayısı2. DevirKişi Başına Düşen İkramiye3.882.237,96 TL
5 Bilen Kişi Sayısı170Kişi Başına Düşen İkramiye4.958,05 TL
4 Bilen Kişi Sayısı8.928Kişi Başına Düşen İkramiye71,20 TL
3 Bilen Kişi Sayısı160.946Kişi Başına Düşen İkramiye11,10 TL

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de şehit acısı10 Şubat 2018 Cumartesi 20:48
  • Ortadoğu ülkeleri Türkiye'de bunu da keşfetti: Talep yağıyor10 Şubat 2018 Cumartesi 20:42
  • Samsun'a şehit ateşi düştü10 Şubat 2018 Cumartesi 20:28
  • Fotoğrafları tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı... O askerlerin son durumu10 Şubat 2018 Cumartesi 20:16
  • TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi10 Şubat 2018 Cumartesi 19:55
  • TSK'dan açıklama: 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı...10 Şubat 2018 Cumartesi 19:49
  • Erbaş, Afrin harekatının neden yavaş ilerlediğini açıkladı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:07
  • Meltem Özkalfa: Vali Çiftçi ile ilişkimiz vardı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:00
  • 'Paylaşımları siyasi' diye müzisyene konser yasağı10 Şubat 2018 Cumartesi 18:43
  • Şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü10 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
    • FOTO GALERİ
    • Eski spiker Nazlı Tolga şimdi ne yapıyor?
    • Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor
    • CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri Anıtkabir'de
    VİDEO GALERİ
    • Sınırda helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
    • AKP’li Kavakçı'ya tutuklu gazeteci soruldu; cevap veremedi
    • Beyazıt Öztürk'ten kahkahalara boğan Tarkan taklidi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti