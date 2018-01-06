Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

Her hafta yüz binlerce vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. Açıklanan numaraların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor.

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Sayısal Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ise büyük ikramiyenin yeni sahibi çıkacak mı merak konusu oldu.

3, 10, 30, 32, 39, 46

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta (1103. hafta) çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden satın aldığı bildirildi. Kazandıran numaralar ise 03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41 olarak açıklandı.