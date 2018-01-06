  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
07.01.2018 06:15

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

»
Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

Her hafta yüz binlerce vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. Açıklanan numaraların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. 

SAYISAL.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ise büyük ikramiyenin yeni sahibi çıkacak mı merak konusu oldu. 

3, 10, 30, 32, 39, 46

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta (1103. hafta) çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden satın aldığı bildirildi. Kazandıran numaralar ise 03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41 olarak açıklandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan'dan mazot açıklaması06 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
  • Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz06 Ocak 2018 Cumartesi 18:32
  • Bunu yapan kartını bedava dolduracak06 Ocak 2018 Cumartesi 18:28
  • MHP'lileri kızdıran Fatih Portakal'a 'şeftali' cevabı06 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
  • 1 yıldır aranan sapık yakalandı!06 Ocak 2018 Cumartesi 18:00
  • KPSS 2018 başvuruları ne zaman başlayacak?06 Ocak 2018 Cumartesi 17:57
  • İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil denize uçtu06 Ocak 2018 Cumartesi 17:16
  • Nuriye Gülmen kaza geçirdi06 Ocak 2018 Cumartesi 17:11
  • 'Balona rövaşata atan adam'la ilgili yeni gelişme06 Ocak 2018 Cumartesi 17:03
  • Elektrik ve doğal faturaları değişiyor06 Ocak 2018 Cumartesi 16:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti