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14.01.2018 02:40

Sayısal Loto çekildi: İşte sonuçlar...

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Sayısal Loto çekildi: İşte sonuçlar...
Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

Sayısal Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonucunda Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 Ocak 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 2 - 14 - 27 - 31 - 32 - 45

6 Bilen Kişi Sayısı2Kişi Başına Düşen İkramiye1.962.121,05 TL
5 Bilen Kişi Sayısı154Kişi Başına Düşen İkramiye5.639,70 TL
4 Bilen Kişi Sayısı8.783Kişi Başına Düşen İkramiye74,15 TL
3 Bilen Kişi Sayısı162.492Kişi Başına Düşen İkramiye11,35 TL

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 talihli 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanada 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 162 bin 492 kişi de 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

 

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