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01.02.2018 02:20

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, AK Saray'da yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantı sona erdi. Toplantı 7 saat sürdü.

Toplam 4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirildiği toplantıda ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda ordunun gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik yeni kararlar da alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.

SAVUNMA SANAYİ İCRA KOMİTESİ İLK KEZ ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Toplantıda toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından, toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Komitenin, gerçekleştirilen yasal düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”

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