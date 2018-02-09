Savcılık istedi: Buzağı 1 buçuk yıldır gözaltında

Erzurum'da, aniden yola çıkarak kazaya neden olan buzağı, sürücünün şikâyeti üzerine 18 aydır havyan barınağında tutuluyor.

DHA - Erzurum'da yaklaşık 18 ay önce yola aniden çıkan 4 aylık dişi buzağıya otomobil çarptı. Kazada, sürücünün eşinin kolunda çatlak oluştu, buzağının kaburgaları kırıldı. Kazanın ardından sürücü mağduriyetlerinin giderilmesi için şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine savcılık, buzağının, soruşturma tamamlanana kadar, hayvan barınağında tutulmasına karar verdi.

Kaza, 8 Ağustos 2016'da Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Dumlu yönetimindeki 16 F 8259 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, Erdal Dumlu'nun yanında bulunan eşi Selma Dumlu'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede buzağının sahibi aradı. Mahalle ve çevredeki aramalara rağmen, küpesi olmadığı için buzağının sahibine ulaşılamadı.



Polis, araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle besicinin ceza almamak için buzağıya sahip çıkmadığı kanaatine vardı. Polis, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yaralı buzağıyı muhafaza altına aldı. Olay yerine giden ekipler, buzağıyı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Buzağı burada veteriner hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Dumlu çifti ise mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete başvurarak buzağıyı kazaya neden olacak şekilde serbest bırakan sahibinden şikâyetçi oldu.



Şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar, yediemin tayin edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımının yapılması kararlaştırıldı.



Kazanın üzerinden yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen düvenin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Barınakta büyüyen düvenin beslenme ve bakım giderleri de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hayvan barınağındaki tek büyükbaş hayvan olan düve buradaki ahırda tutuluyor.



Düvenin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, adli süreç nedeniyle hayvana barınakta bakıldığını belirterek, "Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazası sonrası ihbar sonucu gittik. Küpesiz ve sahipsiz olduğu için hayvanı Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa getirdik. Kaburgaları kırıktı, tedavisini yaptık. 18 aydır sağlıklı bir şekilde burada hayatını idame ettiriyor. Küpesi olmadığı için hayvan sahibine ulaşamadık. Olayda yaralılar olduğundan sahip çıkılmadı. Savcılık kararı ile burada barındırıyoruz. Belediye bütçesiyle besleniyor. Ömrü yettiği kadar ya da sahibi çıkana kadar burada kalacak" dedi.