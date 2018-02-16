Savcı, Demirtaş'ın tutukluluğun devamını istedi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına üçüncü günde devam edildi. Davanın öğleden sonraki duruşmasında savcı, Demirtaş'ın tutukluluğun devamına ilişkin mütalaa verdi.

'Terör örgütü kurma', 'yönetme', 'örgüt propagandası', 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla yargılanan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

15 aydır tutukluğu devam eden Demirtaş savunmasının ilk gününde dosya eklerini görmediğini, talep etmesine karşın verilmediğini, verildiğinde de ücret talep edildiği yönünde değerlendirmeler yapmıştı. Mahkeme Başkanı duruşmanın üçüncü gününde dosyanın tamamının taralı olarak içinde yer aldığı 3 DVD'yi Demirtaş'a teslim etti.

Demirtaş dosyaları incelemek için zaman talep edeceğini söyledi.

Delil olarak gösterilen fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla ilgili "Ses kayıtları, ortam dinlemeleri hepsini kriminale gönderebilirsiniz. Arkasında durmadığım tek bir konuşmam ya da inkar ettiğim tek bir faaliyetim yoktur. Hepsinin arkasındayım" diyen Demirtaş, "İmralı’da Kandil’de fotoğraf çektirdik. Bunlar hatıra fotoğrafı değildi. Bu işin ciddiyetine dair olan fotoğraflardı. Cezaevine yasak olan fotoğraf makinesini biz sokmadık. Oradaki görevli tarafından çekildi. Adalet Bakanlığı mührüyle digital ortamda verildi. Kandil’de çekilen fotoğraflar ise hükümetin onayı ile dağıtıldı. Çünkü bu fotoğraflar sürecin ciddiyetle yürütüldüğünün göstergesiydi. Çözüm süreci bozulunca şimdi o fotoğraflar dosyaya delil diye konuldu. Her gün baskı ile yargı ile karşı karşıya olmamıza rağmen pes etmiyoruz. Bize oy vermeyenler ise bu durumu anlamlandırmaya çalışıyor. Bizimde istediğimiz toplumsal uzlaşıdır. Böylesi yüzde 10, diğer yüzde 51’den iyidir" ifadelerini kullandı.

Demokratik Toplum Kongresi'ne (DTK) ilişkin de konuşan Demirtaş, DTK hakkında "Şiddet örgütü değil şiddetin alternatifi bir örgüttür" değerlendirmesinde bulundu.

DTK'ye yönelik iddialardan Gülen Cemaati'nin sorumlu olduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş, sözkonusu soruşturmayı yürüten savcının da "FETÖ bağlantılı" olduğunu ifade etti.

Demirtaş, "Devlet, hükümet, yargı tolerans gösterdi, tuzağı kuran cemaatti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in davetiyle Meclise gelen DTK, Anayasa Uzlaşma Komisyonuna yönetim modeli olarak demokratik özerklik önermiş. Yani öyle gizli saklı bir faaliyet olarak savunmamış bunu." dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI

Davanın öğleden sonraki bölümünde iddia makamı Demirtaş'ın tutukluluğun devamına ilişkin mütalaa verdi.