'Savaş ve şiddet karşıtı' olduğu için çocuk oyunu yasaklandı

Akhisar İlçe Eğitim Müdürlüğü'nden, Eğitim-Sen Akhisar Şube Başkanı Engin Şengül'e gönderilen dilekçede, "Çevreci Afacanlar" isimli çocuk tiyatro oyununun 'savaş ve şiddet karşıtı' olduğu gerekçesiyle yasakladığı ifade edildi.

Gazeteci Erk Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yollanan skandal dilekçede şu ifadeler yer aldı:



İlgi yazınız ile bildirilen "Çevreci Afacanlar" adlı tiyaro eseri incelenmiş olup, incelem sonucunda;



Tiyatro metninin 6.sayfasında "Bilgican" adlı tayatro karakterinin savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu,

Yine aynı sayfada "Yaşlı Ağaç" adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre teöziliği arasında bir ilgi kurulamadığı,

Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas döndemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir" denildi.