Şatafatlı makam odasının bedelini sır gibi saklıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dekorasyonunu tümüyle yenilettiği makam odasındaki değişikliğin bedelini sır gibi saklıyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dekorasyonunu tümüyle yenilettiği makam odasındaki değişikliğin bedelini sır gibi saklarken, yenilemeyi “TBMM Başkanlık makamı en yüksek düzeydeki devlet adamlarını ağırlamaktadır. Makamdaki eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiştir” diye savundu.

Kahraman, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın Kahraman’ın yenilenen makam odasının maliyeti ile ilgili soru önergesini yanıtlamak yerine geçiştirdi. Yenilemenin maliyeti hakkında bilgi vermeyen Kahraman “Bilindiği üzere, TBMM Başkanlık makamı hem yabancı ülkelerden gelen en yüksek düzeydeki devlet adamları hem de Türkiye’nin en üst düzey protokolünü ağırlamaktadır. Söz konusu makamda bulunan eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiş, yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır” dedi.

Halkın gözünden kaçırıyor

CHP Mersin milletvekili Atıcı, TBMM Başkanı Kahraman’ın sorduğu soruların hiçbirine yanıt vermediğini, makam odası için yapılan harcamanın miktarını halkın gözünden kaçırmayı tercih ettiğini belirtti. Atıcı, “Asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırlarlarının altında olduğu ülkemizde, bir makam odasının tadilatı için ne kadar para harcanmıştır ki, bu gizlenmeye devam edilmektedir” dedi.

TBMM Başkanı’nın sadece makam odası için değil, TBMM genelinde yaptığı tüm bütün gereksiz harcamalarının takipçisi olacaklarını ifade eden Atıcı, “Halkın gözünden kaçırılan bu harcamaların hesabı elbet bir gün adil yargı önünde mutlaka tek tek sorulacaktır” dedi.