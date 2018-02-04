Sarraf'ın tecavüz davasında yeni gelişme

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf, hakkında açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart'ta verecek

ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 22 ay önce Miami'de tutuklanan ve "sanık" olarak yargılandığı davada "tanık" statüsüne geçen, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf, hakkında açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart’ta verecek.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardıklarına göre, Sarraf’ın yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye verilen dilekçede Rıza Sarraf’a yönelik bu şikayete cevap ya da karşılık verme haklarının 16 Mart gününe kadar uzatılması konusunda davacının avukatı Alexei Schacht ile anlaştıkları belirtildi.

New York yakınlarındaki Westchester Cezaevinde tutulan Sarraf, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmalar sırasında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Rüşvetle suçlanmıştı

İran'ın ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından da başsavcılık adına tanıklık yapan Sarraf, aynı cezaevinde kaldığı dönemde gardiyana kendisine cep telefonunu kullandırması ve içki getirmesi için 45 bin dolar rüşvet vermekten de suçlanmıştı.

New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Sarraf'a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor.

İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde normal mahkeme görevide yapan “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Sarraf'ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor. Bu durumun güvenlik önlemlerinden kaynaklanabileceği ifade edilirken Sarraf, daha önce kaldığı Brooklyn’deki cezaevinde bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü.

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Sarraf’ı bu davada “Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello PC” hukuk firmasından Robert Anello temsil ediyor.