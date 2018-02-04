Sarraf'ın tecavüz davasında gelişme

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf, hakkında açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart'ta verecek.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 22 ay önce Miami'de tutuklanan ve "sanık" olarak yargılandığı davada "tanık" statüsüne geçen, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf, hakkında açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart’ta verecek.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardıklarına göre, Sarraf’ın yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye verilen dilekçede Rıza Sarraf’a yönelik bu şikayete cevap ya da karşılık verme haklarının 16 Mart gününe kadar uzatılması konusunda davacının avukatı Alexei Schacht ile anlaştıkları belirtildi.

New York yakınlarındaki Westchester Cezaevinde tutulan Sarraf, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmalar sırasında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.