Sarıyer'de tombala çadırına polis baskını

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Fatih Ormanları'nda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DHA - Polis ekipleri, dün gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında bir tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 lira para ele geçirdi. Yapılan baskında çadır kumarhaneyi işlettiği belirlenen S.Ş. ile çalışan K.K., A.K, E.G., S.Y. ve çadır sahibi H.K.'nın aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

KUMAR OYNAYAN 51 KİŞİYE 259 LİRA CEZA



Çadır kumarhaneyi işleten S.Ş. ve çalışanlar K.K., A.K, E.G., S.Y. toplam 5 kişi hakkında 'Kumar oynatmak', çadır sahibi H.K. hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından haklarında işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen 51 kişiye 259 lira para cezası kesildi. Çadır kumarhaneyi işleten ve çalışanlarla, çadır sahibinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





ÇADIRDA ÖNCEDEN TAVUK YETİŞTİRİLİYORMUŞ



Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerin servislerle kumar oynanan çadıra götürdükleri söylediği öğrenilirken, çadırda daha önceden tavuk yetiştirildiği tespit edildi.





KUMAR OYNAMAYA GELEN OĞLUNU ARAYAN BABA



Polis ekiplerinin çadır kumarhaneye baskın yatığı sırada, bir babanın çocuğunu aramak için olay yerine geldiği görüntülere yansıdı. Oğlunu arayan babanın, oğlunun bir arkadaşıyla birlikte tombala oynamak için geldiğini, onu aradığını söylediği polis kameraları tarafından görüntülendi.