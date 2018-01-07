  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -4 °C
07.01.2018 10:20

Sarıyer'de araç denize uçtu: 1ölü

»
Sarıyer'de araç denize uçtu: 1ölü
Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metreden denize uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizdeki otomobile müdahale edemedi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen otomobildeki sürücüye ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taraftarlar salondan çıkarıldı; polis TOMA ile müdahale etti06 Ocak 2018 Cumartesi 23:32
  • Tokat'ta peş peşe 2 deprem!06 Ocak 2018 Cumartesi 22:57
  • Kadıköy'de kadınlardan 'Diyanet' protestosu06 Ocak 2018 Cumartesi 21:55
  • Sayısal Loto sonuçları açıklandı06 Ocak 2018 Cumartesi 21:51
  • AKP'den İYİ Parti'ye ziyaret06 Ocak 2018 Cumartesi 19:05
  • Başbakan'dan mazot açıklaması06 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
  • Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz06 Ocak 2018 Cumartesi 18:32
  • Bunu yapan kartını bedava dolduracak06 Ocak 2018 Cumartesi 18:28
  • MHP'lileri kızdıran Fatih Portakal'a 'şeftali' cevabı06 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
  • 1 yıldır aranan sapık yakalandı!06 Ocak 2018 Cumartesi 18:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti