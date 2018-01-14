  • BIST 114.645
  • Altın 161,697
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
14.01.2018 23:15

Sarıyer sahiline korkuluk istemişlerdi: İBB'den açıklama geldi

»
Sarıyer sahiline korkuluk istemişlerdi: İBB'den açıklama geldi
Sarıyer sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişinin hayatını kaybettiğini savunan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi bir grup sahilde eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır" denildi.

Sarıyer Kent Dayanışması üyesi yaklaşık 30 kişi, Sarıyer sahil şeridine korkuluk yapılması için bir araya geldi. 5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini kaydeden grup, Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi. 

 "ARTIK SAHİLLERDEN DENİZE DÜŞÜP ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Grup adına konuşan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, "Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içerisinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz" dedi.

"CANLAR GİDERKEN BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, İBB'nin Şubat ayında korkulukları yapacaklarını söylediğini dile getirerek, "Fakat 5 senedir bekliyoruz. Dilekçeler veriyoruz, telefonlarla arıyoruz. Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Korkulukların olmaması özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.

İBB'DEN AÇIKLAMA: SAHİLE KORKULUKLAR KONULUYOR

Bu arada, akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili açıklama yapıldı. "Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Daha önce bölge için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız özellikle bilgilendirilmiştir.Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje uygulanma aşamasına gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların şekli belirlenmiştir. 2.100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve üç gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise üç ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un yeni imar yönetmeliğinin detayları belli oldu12 Ocak 2018 Cuma 21:23
  • Basın emekçileri Avcılar'da buluştu12 Ocak 2018 Cuma 14:00
  • Baba Destek Programı’nı tamamladılar12 Ocak 2018 Cuma 13:17
  • Şiir sokakta, Nazım Hikmet her yerde12 Ocak 2018 Cuma 13:10
  • Kartal Stadı yerine meydan projesi gelecek12 Ocak 2018 Cuma 13:07
  • Balyalı: 6 Metro ihalesi neden iptal edilmiştir?12 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Elazığ'lılar Kartal'da buluştu12 Ocak 2018 Cuma 12:33
  • İstanbul’un En Prestijli Kültür Sanat Merkezi Sarıyer’de Açılıyor12 Ocak 2018 Cuma 12:25
  • Beylikdüzü'nden miniklere anlamlı yardım12 Ocak 2018 Cuma 11:52
  • Tanrıkulu o ihaleleri Meclis gündemine taşıdı12 Ocak 2018 Cuma 10:37
    • FOTO GALERİ
    • İnternete başlama yaşı kaç olmalı?
    • Trabzon'da pistten çıkan uçağın görüntüleri
    • Kim Kardashian’a rakip olarak gösterilen manken, Türk çıktı!
    VİDEO GALERİ
    • Prof. Ercan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: Yoksullar...
    • Kadınlar, kadına şiddeti ve çocuk cinayetlerini protesto etti
    • Meryem Uzerli'nin küvetteki videosu olay yarattı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti