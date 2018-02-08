  • BIST 114.264
  • Altın 162,191
  • Dolar 3,8251
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
09.02.2018 03:25

Sarıyer Sahil Yolu’nda kaza: 4 yaralı

»
Sarıyer Sahil Yolu’nda kaza: 4 yaralı
Sarıyer sahil yolu Rumeli Hisarı’nda sürücünün yol ayrımını fark etmemesi üzerine ters yöne giren otomobil, 5 araca çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında meydana geldi.Rumeli Hisarı Yahya Kemal Caddesi’nde ilerleyen ve yol ayrımını fark etmeyen bir sürücü otomobiliyle ters yöne girdi ve 4 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobillerinin içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

5a7c9462c9de3d03bca9c8de.png

Kazaya karışan sürücülerden Mesut Keskin "Ben 3’üncü araçtım adam ters yola girdi, muhtemelen 130-140’ın üstünde sürat vardı. Çünkü ben 70 ile ilerliyordum. Bana vurmasın diye kaldırıma çıktım ama bana da vurdu. Hava yastıkları patladı, kendimi yan koltuğa attım. Sıkışmadan çıktım" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde yaklaşık 1 saat duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakırköy'de çocuklar için dev işbilriği08 Şubat 2018 Perşembe 13:50
  • İSKİ'den İstanbul'daki su durumuyla ilgili korkutan açıklama08 Şubat 2018 Perşembe 13:11
  • Kadıköy'de zincirleme kaza: Yaralılar var08 Şubat 2018 Perşembe 12:18
  • Yener Çakmak çizgilerle anılacak08 Şubat 2018 Perşembe 12:02
  • Parayla değil kitapla!08 Şubat 2018 Perşembe 11:24
  • Minikler hayvan dostları ile buluştu08 Şubat 2018 Perşembe 11:12
  • Şule İdil davasında sanık avukatı genç kızı suçladı!07 Şubat 2018 Çarşamba 22:40
  • Ormanı çöplüğe çevirdiler07 Şubat 2018 Çarşamba 20:17
  • İstanbul’daki markette rehine krizinin detayları ortaya çıktı07 Şubat 2018 Çarşamba 19:22
  • Maçka Parkı'nda ağaçlar işaretleniyor07 Şubat 2018 Çarşamba 14:21
    • FOTO GALERİ
    • 20'nci kattan düşmüştü! Korkunç gerçek ortaya çıktı...
    • İşte evinizin en bakterili yerleri
    • Ezgi Mola'dan sert tepki: "Bedenimle..."
    VİDEO GALERİ
    • Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
    • Üst geçitte korkutan intihar girişimi
    • Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti