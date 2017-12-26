Sarıkamış Şehitleri anıldı

Sarıkamış Şehitleri Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla, Kartal Eğitim Kültür Sanat ve Tüketim Kooperatifi ile Kartal Halk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan programla anıldı.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları Yönetimi ve Kadın Kolları Yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Program öncesinde konuklara Sarıkamış’ta görev yapmış askerlerin o dönemin şartlarında yediği ekmek ve hoşaf ikram edildi. Program, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anma etkinliğinde Yakup Şen şefliğindeki koro, Kars Sarıkamış yöresine ait türküleri seslendirdi. Sunuculuğunu emekli öğretmen Zeki Demirci’nin yaptığı anma gecesinde yine kendisi tarafından okunan şiirler, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan: “Uzaktan yakından gelen, Sarıkamış Şehitlerimizi anmak için bizimle bir arada olan tüm dostlarımızı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz, anma programlarına büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kendisi başka bir programda olduğu için yanımızda olamadı; ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Bu anma programını hazırlayan, hazırlanışında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Biz Türk milleti olarak tasada ve kıvançta hep bir arada oluruz. Hele ki acı Sarıkamış olunca daha çok yanıyor insanın içi. Dünyanın birçok yerinde öyle ya da böyle savaşlar olmuştur. Ama dünyanın hiçbir yerinde Sarıkamış gibi bir olay yaşanmamıştır. Çok büyük bir acı yaşanmıştır. İklim koşullarına uygun olmayan kıyafetleri ile Allahu Ekber Dağının zirvesinde fırtınaya yakalanmış ve donarak şehit olmuşlar. Bu anlatılmaz bir acı…” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan yaptığı konuşmanın ardından Koro Şefi Yakup Şen’e ve sunucu Zeki Demirci’ye plaket takdiminde bulundu.