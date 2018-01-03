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03.01.2018 15:55

Sarıhan: Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyoruz

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Sarıhan: Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyoruz
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde yer alan ifadelerle ilgili sert tepki gösterdi. Sarıhan bir hadisi örnek vererek “Ameller niyetlere göredir” dedi.

CHP'li Sarıhan'ın açıklaması şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini , buluğ çağının ise kızlarda 9 erkeklerde 12 olduğu, kızların  9 yaşında gebe kalabileceği, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini  belirtmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında  "Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez” denilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyoruz;

1-    Söz konusu ifadelerin yer aldığı bir metni kendi yayınınız olarak basma nedeniniz nedir?

2-    Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı imzası ile böyle bir metnin yayınlanması ve dolaşıma sokulmasını iyi niyet ile açıklamak mümkün müdür? (“Ameller niyetlere göredir”)

3-    Müftülüklere nikah yetkisi verilmesinin çokça tartışıldığı, toplumun büyük bir kesimin laik ilklerden uzaklaşıldığı kaygısını taşıdığı bugünlerde bu tür yayınların altına imza atarak sizin ifadelerinizle “ çarpıtmalara” zemin hazırlamanın yol açtığı ve açabileceği olayların farkında mısınız?

4-    Erken yaşta evliliklerin yüzbinlerle ifade edildiği Türkiye’de, dini olduğu ifade edilen referansların bu evliliklere meşruiyet kazandırdığı açıkça ortadayken Diyanet’in bu evliliklerden kaynaklanan çocuk istismarını önlemek için iyi niyetli bir çalışması var mıdır?

Son olarak “cehenneme giden yolların iyi niyet taşları” ile döşendiğini çok iyi bilmesi gereken Diyanet İşleri Bakanı’na, insanların iyi veya kötü niyetlerine bırakılmayacak kadar ciddi ve toplumsal hayata etki eden bir makamı işgal ettiğini anımsatarak, işlerini “kendisinin ya da başkalarının niyetleri ile değil evrensel hukuk ilkeleri” ile yapmaları gerektiğinin altını çiziyoruz.

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