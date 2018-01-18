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18.01.2018 13:35

Sarıbay’a ziyaretler devam ediyor

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Sarıbay’a ziyaretler devam ediyor
7 Ocak 2018 Pazar günü gerçekleşen 36. Olağan Kongrede tekrar başkan seçilen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. 

7 Ocak’da gerçekleşen 36. Olağan kongrede Sarıbay’ın karşısında aday olan Bekir Yurdagül ve ekibi önceki gün CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Sarıbay’ı ayrıca Kocaeli Demokrasi Girişimi temsilcileri ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de ziyaret ederek başarılar dileyip hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 
 

KİMSENİN KİMSEYİ DIŞLAMAYA HAKKI YOK 

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Biz 7 Ocak’ı geride bıraktık. Şimdi önümüze bakıp çalışma zamanı. Benim olduğum yerde kırgınlık, küskünlük, kindarlık olmaz. Kimsenin kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye hakkı da haddi de yok. Artık birlik olma, omuz omuza hareket etme zamanıdır. Şuana kadar 3 kez atanarak 2 kez de seçilerek 5 .nci kez İl Başkanlığı yapıyorum. Bu güne kadar hiçbir kere ben demedim. Bu partiye hep verdim ve vermeye de devam ediyorum. Bu parti benim ailem” dedi. 2019’un önemine değinen Sarıbay, “Önemli olduğu kadar zorlu bir süreç var önümüzde. Çok çalışmamız gerekiyor. Kurultaydan sonra adaylarımızı en kısa zamanda belirlemeliyiz. Ve çalışmalarımızı buna göre yapmalıyız. Bu süreçte herkese iş düşüyor. Ben elimi değil, gövdemi taşın altına koydum. Herkes kendini görevli adletmeli. Ancak bu şekilde hedefe ulaşılabilir” ifadelerini kullandı. 
 

HER ZAMAN EMRİNİZDEYİM 

Ziyarete ekibinden Cihat Altunyuva, Fikret Toker, Ali Doğan, Kardelen Beytaş ve Beyhan Korkmaz ile birlikte gelen Bekir Yurdagül başkan Sarıbay ve yönetimine başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni dönem kentimize ve partimize hayırlı olsun diyen Yurdagül, “Zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Ayrılıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Bu konuda size ve yönetiminize büyük görev düşüyor. Bu zorlu süreci hep birlikte göğüsleriz. Kocaeli’de özellikle yerel seçimlerde belediyeleri alarak vatandaşa farklı pencereler göstermeliyiz. Ben şahsım adına her türlü etkinlik ve programlarınızda olmaya çalışacağım. Her zaman emrinizdeyim “ diye konuştu. 
 

BAŞARILAR DİLEDİLER 

Kocaeli Demokrasi Girişimi Temsilcileri Ali Buğdacı, Fatih Çağlar, Arzu Erkan ve Cihat Altunyuva, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve yönetimini ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını dilediler. Buğdacı ayrıca her türlü etkinlikte desteklerini esirgemedikleri için CHP Kocaeli Örgütüne’de teşekkür etti. Sarıbay’ın son ziyaretçisi Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam oldu. Başarı dileklerini ileten Demir, “Yeni dönemde başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Sizin şahsınızda yönetiminizi de kutluyorum. İl binasına da ilk defa geliyorum. Çok şık ve modern CHP’ye yakışır bir bina olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum “ ifadelerini kullandı. 


 

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