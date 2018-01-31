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31.01.2018 09:50

Sarıbay: Kişiye özel OHAL olamaz

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Sarıbay: Kişiye özel OHAL olamaz
CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay bugün gerçekleşen TTB Merkez Konseyi üyelerinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmalarına, "Bu durum, OHAL'in faşizmin demir yumruğuna dönüşmesidir" diyerek tepki gösterdi.

Düşünce özgürlüğünü yargıyı kullanarak, insanları baskı altında tutarak, yasaklayarak engelleyemezsiniz diyen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Demokratik bir ülkede savaş olmasın demek asla suç unsuru oluşturmaz. Ülkede savaşa karşı ve karşı olmayanlar diyerek insanları ayrıştırmak, ÖSO gibi bir oluşumu kuvayi milliye ile eşdeğer tutmak doğru tutumlar değildir. Göz altına alınan insanlar bilim insanlarıdır, hiç bir bilim adamı insanların öleceği bir savaşı onaylamaz ve savaşın kazananı olmaz. Özellikle Ortadoğu coğrafyasında Türkiyeyi büyük bir savaş tuzağına çekebilecek, gerçekte Emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda kurulan unsurlarla hareket etmek Türkiye'ye zarar verecektir” dedi. 
 

MUHALİF OLMAK SUÇ DEĞİLDİR 

Görüyoruz ki, OHAL amacını ve sınırlarını aşarak tüm halkı tep tip insan yani Erdoğan yandaşı yapmak amacı ile kullanılıyor diyerek sözlerine devam eden Sarıbay, “ Muhalif olmak suç değildir. İlimizde bugün yapılacak olan Akademik Meslek Odalarının yapılmak istenen çöp fabrikası ile ilgili basın toplantısı dahi yaptırılmıyor. Oysa kapalı alanda basın açıklaması yasak değilken, açıklamanın siyasi bir yönü yokken, kent için önem taşıyan bir konu iken yasaklanmasını kınıyorum. Görüldüğü gibi OHAL amacını çok fazla aşmaktadır, gayet zararsız ve bilimsel bir çalışma ile ilgili açıklama yapılmasına dahi izin vermeyen bu anlayışı kabullenmemiz mümkün değildir. Unutulmasın ki demokrasi, hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Kişiye özel hukuk, kişiye özel adalet, kişiye özel OHAL olamaz, devlet bir kişinin keyfiyetine göre yönetilemez” ifadelerini kullandı. 
 

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