'Saray’a soru sormak da yasak!

Cumhurbaşkanlığı’nın araç alımlarına yönelik soru önergesi, “Cumhurbaşkanı’na soru sorulamaz” gerekçesiyle yanıtsız kaldı

Hüseyin Şimşek / Birgün - CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Cumhurbaşkanlığı’na alınan taşıtlarla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesi, “Cumhurbaşkanı’na soru sorulamaz” gerekçesiyle yanıtsız kaldı. Baydar, 2018 Bütçesinin tartışıldığı dönemde Başbakan Yıldırım’a yönelttiği önergesinde, Cumhurbaşkanlığı’na alınan araçların model yılı ve markasını sordu.

Baydar, önergesinde ayrıca, “Araçların aylık yakıt tüketimi ne kadardır, son üç yılda kaç ulaşım aracı kiralanmıştır? Kiralama bedelleri ne kadardır? Son üç yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından ulaşım için kaç uçak kiralanmıştır? Bu uçakların kiralama bedeli kaç TL’dir?” sorularını yöneltti.

Baydır’ın önergesini muhatabı Başbakan Yıldırım değil, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıtladı. Anayasanın bilgi edinme ve denetim yollarını hatırlatan Bozdağ, önergenin yalnızca Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğunu ifade etti. Bozdağ ayrıca bu soruların “öğrenilmesi mümkün konular” arasında yer aldığını ve başka bir kaynaktan da “kolayca” öğrenileceğinden soru olarak yöneltilemeyeceğini belirtti.

“Halktan gizlenmeye çalışılıyor”

Bozdağ’ın yanıtını BirGün’e değerlendiren CHP’li Baydar, önergesinin açık, net, somut ve kişisel görüş istenmeyen sorulardan oluştuğunu ifade etti. Baydar, “Soruların yanıtları halktan gizlenmeye çalışılmıştır” dedi.

Kanunlara uymamayı alışkanlık haline getiren AKP’nin önergelere yanıt verirken Kanun maddelerini hatırlatma yoluna gitmesinin “anlaşılır olmadığını” ifade eden Baydar, “Sorduğumuz sorular, TBMM İçtüzüğü’ne son derece uygun sorulardır. Halkın vergileriyle Cumhurbaşkanlığına aldıkları araçları, harcadıkları benzinleri, nereye ne harcadıklarını halktan gizlemektedirler. Buradan AKP Hükümetine soruyorum, Neyi, kimden gizliyorsunuz?” diye konuştu?