  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

'Saray’a soru sormak da yasak!

»
'Saray’a soru sormak da yasak!
Cumhurbaşkanlığı’nın araç alımlarına yönelik soru önergesi, “Cumhurbaşkanı’na soru sorulamaz” gerekçesiyle yanıtsız kaldı

Hüseyin Şimşek / Birgün -  CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Cumhurbaşkanlığı’na alınan taşıtlarla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesi, “Cumhurbaşkanı’na soru sorulamaz” gerekçesiyle yanıtsız kaldı. Baydar, 2018 Bütçesinin tartışıldığı dönemde Başbakan Yıldırım’a yönelttiği önergesinde, Cumhurbaşkanlığı’na alınan araçların model yılı ve markasını sordu.

Baydar, önergesinde ayrıca, “Araçların aylık yakıt tüketimi ne kadardır, son üç yılda kaç ulaşım aracı kiralanmıştır? Kiralama bedelleri ne kadardır? Son üç yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından ulaşım için kaç uçak kiralanmıştır? Bu uçakların kiralama bedeli kaç TL’dir?” sorularını yöneltti.

Baydır’ın önergesini muhatabı Başbakan Yıldırım değil, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıtladı. Anayasanın bilgi edinme ve denetim yollarını hatırlatan Bozdağ, önergenin yalnızca Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğunu ifade etti. Bozdağ ayrıca bu soruların “öğrenilmesi mümkün konular” arasında yer aldığını ve başka bir kaynaktan da “kolayca” öğrenileceğinden soru olarak yöneltilemeyeceğini belirtti.

“Halktan gizlenmeye çalışılıyor”

Bozdağ’ın yanıtını BirGün’e değerlendiren CHP’li Baydar, önergesinin açık, net, somut ve kişisel görüş istenmeyen sorulardan oluştuğunu ifade etti. Baydar, “Soruların yanıtları halktan gizlenmeye çalışılmıştır” dedi.

Kanunlara uymamayı alışkanlık haline getiren AKP’nin önergelere yanıt verirken Kanun maddelerini hatırlatma yoluna gitmesinin “anlaşılır olmadığını” ifade eden Baydar, “Sorduğumuz sorular, TBMM İçtüzüğü’ne son derece uygun sorulardır. Halkın vergileriyle Cumhurbaşkanlığına aldıkları araçları, harcadıkları benzinleri, nereye ne harcadıklarını halktan gizlemektedirler. Buradan AKP Hükümetine soruyorum, Neyi, kimden gizliyorsunuz?” diye konuştu?

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akın: Hükümet yetkilileri başka ülkede mi yaşıyor?02 Şubat 2018 Cuma 10:29
  • Tanal: OHAL KHK'ları darbe bildirisi niteliğinde!02 Şubat 2018 Cuma 10:26
  • Gürer: Reklama giden paranın hesabı yok!02 Şubat 2018 Cuma 10:21
  • CHP'li Topal, Karaborsaya düşen ilaçları gündeme getirdi02 Şubat 2018 Cuma 10:18
  • CHP'li Akkaya, Beykoz'un sorununu Meclis'e taşıdı02 Şubat 2018 Cuma 09:59
  • İktidarın hedefi olan Furkan Vakfı'ndan Erdoğan'a sert yanıt02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • "OHAL değil, oyalama komisyonu"02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • CHP'li Arslan: Özkan suçluluk psikolojisi taşıyor!02 Şubat 2018 Cuma 09:49
  • İşte Erdoğan'ın 'seçim ittifakı'nda yeni planı!02 Şubat 2018 Cuma 09:19
  • 'Saray’a soru sormak da yasak!02 Şubat 2018 Cuma 09:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti