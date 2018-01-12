Saraçoğlu'na İnönü Vakfı'ndan anlamlı hediye

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı İsmet İnönü rolüyle büyük özgü toplayan usta oyuncu Ahmet Saraçoğlu’na İnönü ailesinden ve İnönü Vakfı’ndan çok anlamlı bir jest yapıldı.

Atatürk ve İsmet İnönü’nün fotoğraflarının yer aldığı takvimlerin hediye olarak gönderildiği sevilen oyuncu sosyal medya hesabından İnönü ailesine ve İnönü Vakfı’na teşekkür etti.

Son yılların en başarılı dizi projelerinin başında gelen Vatanım Sensin’de İsmet İnönü rolüyle ekrana gelen ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu, usta oyunculuğu ve başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel’in yaptığı, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Okan Yalabık, Levent Can, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Şükran Ovalı, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Miray Daner gibi önemli isimler yer alıyor.