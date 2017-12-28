Sapıkça paylaşımda bulunan öğretmenin kitabını Ensar Vakfı basmış

Beden eğitimi dersine çıkan kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı'nın Ensar Vakfı Yayınları'ndan çıkan bir kitabı olduğu ve özgeçmişinde de ilginç ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Konya’da beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı hakkında önceki gün soruşturma başlatılmıştı. Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Cebrail Bektaş’ın girişimleri sonucu ise soruşturma derinleştiridi ve Harmancı açığa alındı. Açığa alınan Harmancı’nın ‘geçmişi’ de yeniden gündeme geldi.

CENNETE GİTMENİN KİTABINI YAZMIŞ!

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre Harmancı’nın, Ensar Vakfı Yayınlarından çıkan “Daniş Bir Cennet Delisi” isimli kitabı ve kitap için yazdığı özgeçmiş yazısı dikkat çekti. Bir adam, bir kadın, dört çocuk ve bir kedinin cennete olan yolculuğunu konu alan ve “İmanın nişanesi gibi altı kişiydiler. Kediyle beraber yedi. Gençler için twitter kıvamında bir irşad kitabı. Yeni nesil bir hidayet romanı.” şeklinde tanıtımı yapılan kitap kadar, Harmancı’nın kendi ağzından yazdığı özgeçmişi de dikkat çekti.

SORU ÇÖZMEDEN KİTAP YAZMIŞ! RÜYASINDA BİLGİ AKTİVASYON GÖRÜP UZMAN OLMUŞ!

Harmancı kendisini şu sözlerle anlatıyor: “Ailesi onu okula gitmesi için 8 yaşına kadar ikna edemedi. 1981 yılında zaten siz beni sevmiyorsunuz diye ağlaya ağlaya okula gitti. Dördüncü sınıfa geçtiğinde kitap okumanın keyfini keşfetti. 3 yılda bitmesi gereken lise eğitimi için 5 yılını ayırdı. Okuldaki hocaları şok yaşamasın diye ilk yıl üniversite sınavını bilerek kazanmadı. 1998 yılında sosyolog ünvanını aldı, öğretmen oldu.



Sıradışı birisi olduğu için alışılmış öğretmen kalıbına giremedi. 2008 yılında bir sınav mülakatında ‘Duydum ki içeriye gireni terletiyor muşsunuz ama ben biyolojik olarak terlemeye müsait değilim. Ne siz uğraşın ne de beni uğraştırın’ diye tek bir soru bile cevaplamadan tam puan aldı. Öğrenme ve sınav konusunda rüyasında gördüğü bilgi aktivasyon yoluyla öğrenme modelini dünyanın ilk bilgi aktivasyon uzmanı olarak kuramsallaştırma yolunda hızla ilerliyor…”

EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI: AKLI DENGESİ YERİNDE Mİ BAKILSIN

Konuyla ilgili konuşan Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Cebrail Bektaş “Söz konusu şahsın sosyal medya paylaşımlarındaki taciz mesajları bilgisini alır almaz, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Takibimiz sonucu hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Beden Eğitimi dersinin “ümmetin kızlarını soyma dersi” olduğunu savunan, “bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya imanınızı kaybetmişsiniz demektir” diyen, “kız öğrencilerin giydiği eşofmanın onları çıplak yaptığını” yazan bu öğretmen bu cümleleriyle taciz gerçekleştirmiştir. Yapılan tacizler yetmezmiş gibi beden eğitimi dersine katılan kız öğrencileri de hedef haline getirmiştir. Konuşmasında sarf ettiği “Beden eğitimi adıyla kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor, bu hiçbir babanın umurunda değil. Hem de müslüman baba…” sözleriyle kız çocuklarını hakları olan birey olarak değil, erkeğin ya da babanın mülkü olarak gördüğünü de ortaya koymuştur. Ancak buna rağmen söz konusu kişi susmamakta ve arsızca konuşmaya devam etmektedir. Dün hâlâ aynı tarzda sosyal medya paylaşımlarına devem etmiştir. Paylaşımlarında sözlerini kastederek “Müslüman için geçerlidir, müslüman olmayan için zaten paylaşım yapmadım” diyerek tacizlerine ayrıştırıcı, ötekileştirici dilini savunmaya devam etmiştir.” dedi.

Harmancı’nın Ensar yayınlarından çıkan “Danis Bir Cennet Delisi” isimli kitabına ve ilginç özgeçmiş anlatımına da değinen Bektaş “Özgeçmişini okuyanlarda, akli dengesinin yerinde olmadığı izlenimini uyandırıyor. Bu yönüyle de Milli Eğitim Müdürlüğü gerekeni yapmalı. Zaten nasıl bu zamana kadar görev yapmış anlamak mümkün değil. Çocuklarımızı bunun gibi adama nasıl emanet edebiliriz” diye konuştu.

İĞRENÇ TWİTLER ATMIŞTI

Öğretmen Harmancı’nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle: ‘Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ‘Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’, ‘Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, ‘Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler’, ‘Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’, ‘Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’, ‘Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’, ‘Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz’, ‘Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz’, ‘Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın’, ‘Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır’, ‘Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.’