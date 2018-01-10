Şans Topu sonuçları açıklandı... 10 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı. Her hafta gerçekleştirdiği çekilişle vatandaşlara zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nda bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında geçtiğimiz hafta tam 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 10 Ocak Şans Topu sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.
9, 12, 16, 19, 26 + 9
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.
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