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11.01.2018 00:40

Şans Topu sonuçları açıklandı... 10 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 10 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama
Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor.

Şans Topu sonuçları açıklandı. Her hafta gerçekleştirdiği çekilişle vatandaşlara zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nda bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında geçtiğimiz hafta tam 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 10 Ocak Şans Topu sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

9, 12, 16, 19, 26 + 9

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.

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