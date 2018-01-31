Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Büyük ikramiye devretti mi?

Şans Topu sonuçları, büyük ikramiye devretti mi sorusunun cevabı belli oldu.

Şans Topu'nda çekiliş sonuçları ardından Milli Piyango İdaresi (MPİ) internet sitesinde büyük ikramiye verileri yayınlandı. Büyük ikramiye 2.563.718 TL olarak noter huzurunda açıklanırken, talihli numaralar açıklandı. İkinci devrin yaşandığı 5+1 oyununda devir sayısı dikkat çekerken, oyunda en fazla kaç kez devir meydana gelir? Milli Piyango İdaresi, resmi sitesinde bu soruya cevap verdi. Öte yandan Şans Topu en çok çıkan rakamlar hangileri? 867 haftadır oynanan oyunda en çok çıkan numaralar haber içeriğimizde…

İki kez devreden Şans Topu sonuçlarının yayınlanmasından sonra gözler Milli Piyango İdaresine (MPİ) çevrildi. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 563 bin 718 Türk Lirası olarak açıklandı. Geçen hafta devreden ikramiye 1.600.841,07 Türk Lirasıydı. Şans oyununda iki kez 20 haftada 2 kez yaşandı. Çok fazla devretmeyen oyunda bu hafta büyük ikramiye dağıtılacak mı yoksa tekrardan devir yaşanacak mı sorusunun cevabı mpi.gov.tr adresinde belli olacak. İşte 31 Ocak 2018’de belli olan şanslı rakamlar…

ŞANS TOPU (5+1) SONUÇLARI 31 OCAK 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Ocak 2018’te Ankara, Balgat’ta genel merkezde noter huzurunda çekilen Şans Topu (5+1) sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye 2.563.718 Türk Lirası olarak açıklandı. İşte meraklan beklenen numaralar:

8 9 16 25 29 + 7

SORGU SAYFASI (BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?)

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sayfasında oyunlara dair veriler (büyük ikramiye devretti mi sorusunun cevabı) sonuçlardan 10-15 dakika içerisinde açıklanıyor. Kurumun resmi web sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA NE OLDU? (24 OCAK)

Geçen hafta oynanan oyunda ikramiye ikinci kez devretti. Çıkan numaralar: 06 11 14 17 29 + 11. 5 bilen 15 kişi, 5 bin 478 lira kazanırken, 4+1 bilen 374 kişi, 219 lira 85 kuruşun sahibi oldu. 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55 kuruş kazanırken, 3+1 bilen kişi sayısı 9 bin 50, kazandıkları ikramiye tutarı 15 lira 30 kuruş oldu. 3 bilen 72 bin 686 kişi, 5 lira 35 kuruş kazandı. 2+1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35 kuruş kazanırken, 1+1 bilen 224 bin 841 kişi, 3 lira 25 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

867 haftadır oynanan oyunda en çok çıkan rakamlar: 29 sayısı 150 kez geldi. 15 sayısı 145 kez geldi. 22 sayısı 144 kez geldi. 23 sayısı 139 kez geldi. 6 sayısı 138 kez geldi. Diğer kolonda ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 81 kez geldi. 10 sayısı 74 kez geldi. 12 sayısı 74 kez geldi.

DEVİR KAÇ KEZ OLUR?

Kurumun resmi internet sayfasında, devir sayısına dair açıklama: Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.

Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.