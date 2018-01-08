Sanatçılardan Osman Kavala'ya ziyaret

Sanatçılar, Osman Kavala için Silivri'de toplandı. Grup, “Buradayız” yazılı pankart açtı.

‘Anayasayı ihlal’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yı sanatçı dostları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Silivri Cezaevi’nin önüne gelen grup, “Buradayız” yazılı pankart açtı.

Sanatçılar, “Sevgili Osman Kavala ve Türkiye’deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle, haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün suçsuz tutuklular için destek ziyaretimizdir. Kültür ve sanat insanları#buradayız #nasılsınız #OsmanKavalayaÖzgürlük #özgürbasın” açıklamasında bulundu.

Kendilerini Kültür ve Sanat İnsanları olarak tanımlayan grubun içerisinde, Aybike Haydaroğlu, Aykan Safoğlu, Ayşe Soylu, Banu Cennetoğlu, Burcu Yağcıoğlu, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Çelenk Bafra, Didem Özbek, Ece Eldek, Emre Hüner, Esra Aysun, Fatma Belkıs, Fatma Bucak, Fırat Arapoğlu, Fulya Çetin, Gümüş Özdeş, Hale Tenger, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, İnci Eviner, İz Öztat, Mehmet Güleryüz, Merve Elveren, Merve Ünsal, Murat Deha Boduroğlu, Murat Morova, Murat Akagündüz, Nalan Yırtmaç, Osman Bozkurt, Osman Erden, Özlem Şimşek, Selda Asal, Serkan Taycan, Şafak Çatalbaş, Ülgen Semerci, Ünal Bostancı, Vahit Tuna, Volkan Aslan, Yasemin Nur, Yavuz Parlar, Zeycan Alkış ve Zeynep Beler yer aldı.