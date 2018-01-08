  • BIST 116.305
  • Altın 158,988
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,4861
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 19:10

Sanatçılardan Osman Kavala'ya ziyaret

»
Sanatçılardan Osman Kavala'ya ziyaret
Sanatçılar, Osman Kavala için Silivri'de toplandı. Grup, “Buradayız” yazılı pankart açtı.

 ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yı sanatçı dostları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Silivri Cezaevi’nin önüne gelen grup, “Buradayız” yazılı pankart açtı.

Sanatçılar, “Sevgili Osman Kavala ve Türkiye’deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle, haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün suçsuz tutuklular için destek ziyaretimizdir. Kültür ve sanat insanları#buradayız #nasılsınız #OsmanKavalayaÖzgürlük #özgürbasın” açıklamasında bulundu.

Kendilerini Kültür ve Sanat İnsanları olarak tanımlayan grubun içerisinde, Aybike Haydaroğlu, Aykan Safoğlu, Ayşe Soylu, Banu Cennetoğlu, Burcu Yağcıoğlu, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Çelenk Bafra, Didem Özbek, Ece Eldek, Emre Hüner, Esra Aysun, Fatma Belkıs, Fatma Bucak, Fırat Arapoğlu, Fulya Çetin, Gümüş Özdeş, Hale Tenger, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, İnci Eviner, İz Öztat, Mehmet Güleryüz, Merve Elveren, Merve Ünsal, Murat Deha Boduroğlu, Murat Morova, Murat Akagündüz, Nalan Yırtmaç, Osman Bozkurt, Osman Erden, Özlem Şimşek, Selda Asal, Serkan Taycan, Şafak Çatalbaş, Ülgen Semerci, Ünal Bostancı, Vahit Tuna, Volkan Aslan, Yasemin Nur, Yavuz Parlar, Zeycan Alkış ve Zeynep Beler yer aldı. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da 8 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık hakkında gelişme08 Ocak 2018 Pazartesi 16:01
  • İstanbul'da liseli kavgası: 1 öğrenci bıçaklandı08 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
  • İdlib'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!08 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
  • 'Memur Teoman'dan haber var!08 Ocak 2018 Pazartesi 15:31
  • Sanatçılardan Osman Kavala'ya ziyaret08 Ocak 2018 Pazartesi 15:29
  • Yaşar Güler'in koruma subayı ve iki yüzbaşı adliyede08 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
  • Afyon'da 25 askerin şehit olduğu patlamada karar08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
  • Richard Moore’dan Cenk Tosun mesajı08 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
  • Kılıçdaroğlu'ndan Metin Göktepe mesajı08 Ocak 2018 Pazartesi 14:14
  • Kırıkkale'den Tunceli'deki Mehmetçiklere anne yemeği08 Ocak 2018 Pazartesi 14:02
    • FOTO GALERİ
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    • Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının gündeminde
    • Kullanıcılar şokta! O uygulamalar birleşiyor...
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti