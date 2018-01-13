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13.01.2018 22:35

Samsung’un katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı

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Samsung’un katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı
Teknoloji devi Samsung’un, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES – 2018 fuarındaki kapalı bir toplantıda katlanabilir ekranlı Galaxy X telefonunun taslak tasarımını tanıttığı ifade edildi.

Teknoloji devi Samsung’un, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES – 2018 fuarındaki kapalı bir toplantıda katlanabilir ekranlı Galaxy X telefonunun taslak tasarımını tanıttığı ifade edildi.

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Letsgodigital sitesinin haberinde Samsung, CES — 2018’deki kapalı bir toplantıda Galaxy X’i tanıttığı belirtildi.

İddiaya göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefon 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üretimine kasım ayında başlanacak telefon, 2019 yılında piyasaya sürülecek.

Biri içe, diğer dışa katlanan iki modeli bulunacak telefon 200 bin kez katlamaya dayanıklı olacak. 

 

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