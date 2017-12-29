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30.12.2017 01:05

Samsung'tan iPhone için zehir zemberek açıklamalar

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Samsung'tan iPhone için zehir zemberek açıklamalar
Eski iPhone modellerini gün geçtikçe eskiyen bataryaları sebebiyle yavaşlattığını itiraf eden Apple, büyük bir krizin eşiğinde. Sektördeki en büyük rakibi Samsung ise zehir zemberek göndermeyle, kendi cihazlarını yavaşlatmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Reddit platformunda ortaya atılan tutarlı bir iddiadan sonra Apple, eski iPhone modellerinin yavaşlatıldığını kabul etmişti. Buna gerekçe olarak cihazların sabit bataryalarının düşen performanslarını gösteren firma, cihazların aniden kapanıp kullanım dışı kalmamaları için kasıtlı olarak yavaşlatıldığını doğrulamış oldu. 

Firmanın öne sürdüğü nedenler her ne kadar mantıklı olsa da teknoloji uzmanları, cihazların kullanım ömrünü uzatmak için tüketiciden habersiz bir şekilde yavaşlatılmalarını etik bulmuyor. 

Apple’ın bu tavrında elbette yeni iPhone modellerinin satışlarını arttırmaya yönelik bir strateji yatıyor. Artık insanlar Apple’dan hareketle diğer üreticilerin de benzer şeyler yapıp yapmadıklarını merak eder oldular. Bu konuda çoğu üretici kendini savunan açıklamalarda bulunurken, Apple’ın dişli rakibi Samsung’dan da beklenen açıklama geldi. 

Samsung’un eski cihazları yavaşlatma iddialarına yönelik açıklaması şöyle:

“Ürünlerin kalitesi her zaman Samsung Mobile'ın önceliği olmuştur. Samsung mobil cihazların pil ömrünü, pillerin şarj akımlarını ve şarj sürelerini yöneten yazılım algoritmaları içeren çok katmanlı güvenlik önlemleri sağlar. Telefonun kullanım ömrü boyunca yazılım güncellemeleri yoluyla CPU performanslarını düşürmeyi tercih etmiyoruz.”

Samsung’un açıklaması elbette cihazların yavaşlamadıkları anlamına gelmiyor. Zaten tıpkı bilgisayarlarımızda olduğu gibi akıllı telefonlarımızda da gelişen yazılım teknolojisine karşı yavaşlamalar görmek normal. Fakat Apple’ın bunu bilinçli olarak yapması ve nedenlerini bataryalara dayandırması, hem bizlere hem de tüketicilere samimi gelmiyor. 

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