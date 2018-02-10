Samsung'dan ucuz telefon müjdesi!

Samsung'un yakın zamanda iki yeni bütçe dostu telefonu piyasaya süreceği belirtildi. Güney Koreli dev şirket, Galaxy J7 Star ve Galaxy J3 Star modellerini MWC 2018'de duyurabilir.

Samsung tarafından telefonlar üç ayrı kategori altında üretiliyor. Şirket, her bütçeden kullanıcıları kendi çatısı altında toplamayı hedefliyor. Buna göre Samsung, 'J' serisi telefonlarını bütçe dostu olarak 'A' serisini yüksek kaliteli olarak 'S' serisini ise amiral gemisi olarak sunuyor. Note serisi ise farklı bir kulvara hitap ediyor. Son gelen bilgilere göre Samsung, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne Galaxy J7 Star ve Galaxy J3 Star modellerini tescilletti. Telefonların yakın zamanda başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulması bekleniyor. Eğer bu iki telefon kongrede tanıtılmazsa bu sene içerisinde piyasaya sürülecek.

J7 Star ise orta segmentte karşımıza çıkan telefonlara daha çok benzeyecek. Özellik bağlamında çok bir şey bilmesek de eski versiyonunu baz alarak telefonun 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe sahip 5,5 inç bir ekranı olabilir. Okta çekirdekli bir Samsung Exynos 7870 işlemci ve 3 GB RAM ile 32 GB hafıza bu telefonla gelebilir. Bunun yanı sıra telefonun bir ihtimal olarak çift arka kamera ile gelebileceğini de söyleyebiliriz. Zira şirket geçtiğimiz günlerde çift arka kameralı orta seviye telefonlara yoğunluk göstereceğini söylemişti. Bu alanda birçok Çinli marka çıkarttıkları ürünlerle pazar da ağırlığını hissettiriyordu.(webtekno)