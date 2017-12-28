Samsung'a ikinci batarya şoku

Samsung, bu sene çıkış yapan Galaxy Note 8’de bataryanın tamamen boşalınca bir daha telefonun açılmama sorununu onayladı.

Samsung, geçtiğimiz senelerde Galaxy Note 7 ile çok ciddi sorunlar yaşamış, bunun sonucunda şirketin yaşadığı en büyük krizi idare etmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte telefonların bataryaları patlamış ve müşterilerin canları tehlike altına girmişti.

Bu olaylar kapandıktan yaklaşık 1 sene sonra tanıtılan Galaxy Note 8 hakkında bu zamana kadar büyük övgülerden bahsedildi. Genel kesim tarafından çok sevilen Galaxy Note 8, batarya ve diğer donanımlarında sorun olmamasından dolayı daha da çok ilgi çekmişti.

Ne var ki bu durum çok uzun sürmedi. Samsung, Galaxy Note 8’e gelen hatalı pil şikayetlerini onayladı. Galaxy Note 8’in yeni sorunu, telefonda yer alan pilin tamamen boşalmasından sonra ortaya çıkıyor. Telefonun pili tamamen boşaldıktan sonra telefon bir daha açılmıyor. Bu durumda etkilenen Galaxy Note 8 cihazları şarj kabul etmiyor ve hiçbir geri dönüşe yanıt vermiyor. Hatta çoğu durumda telefonun LED şarj lambası bile yanmıyor.

Telefonun yine batarya üzerinden arıza yapması işin ironi kısmı, ancak şirket bu sefer olayı önceden ele alacak gibi duruyor. Sorunların farkında olduklarını ve bu konuda yardımcı olacaklarını açıklayan Samsung, şu anda ne kadar cihazın bu durumdan etkilendiğini araştırıyor. Bu hata Galaxy Note 8 dışında bazı Galaxy S8 Plus cihazlarında da görülmüş.

Samsung’un bu sorunun üstesinden nasıl geleceğini ilerleyen günlerde daha net göreceğiz. Peki, sizce ikinci bir Note 7 vakası karşımıza çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.