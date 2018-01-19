Samsun'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 8 özel sektör çalışanı, örgütle bağlantısı bulunduğu iddia edilen 10 meslekten ihraç edilen öğretmen polis tarafından gözaltına alındı.

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)- Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkez ile İlkadım, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 8 özel sektör çalışanı ile daha önce meslekten ihraç edilen 10 öğretmen olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.