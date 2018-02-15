Şampiyonlar kupa ve madalyalarıyla Başkan Uyar’a geldi

Ali Rıza Mete Urla Yelken Ve Gençlik Kulübü sporcuları Avrupa ve dünyada fırtına gibi esti.

Milli Takım’a 10 sporcu birden vermeyi başaran kulübün minik ve genç sporcuları Avrupa ve Dünyada elde ettikleri kupa ve madalyalarla birlikte Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ı ziyaret etti, yelken sporuna verdiği desteklere teşekkür ettiler.

Kulüp Kurucu Başkanı Başantrenör Gürbüz Arıkan, Kulüp Müdürü ve Antrenör Aysun Atay Arıkan ile birlikte Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’a gelen sporcular arasında yer alan Rasim Yaşar, Yunanistan ve İtalya’da yapılan yarışmalarda üst üste Türkiye rekorları kırdı. Başantrenör Gürbüz Arıkan, “Sporcumuz Rasim bir üst sınıfa geçti. Artık Olimpik sınıfta yarışacak. Son olarak Dünya 5’incisi Avrupa 4’üncüsü oldu. Monaco’da ise 16 takım arasında takım olarak ikinci olduk, final oynadık. Hedefimiz gelecek yıl Avrupa’da takım olarak birinciliği elde etmek” dedi.

Başarıları sonrasında Monaco Başbakanı’nın ağırladığı Urlalı sporcuların Fethiye’de yapılan ve 370 sporcunun katıldığı yarışmalarda bir şampiyonluk ve 3-4 ve 5.lik dereceleriyle Urla’ya döndüğünü de anlatan Gürbüz Arıkan, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’a teşekkür etti, “Bizlere, gençlere destekleriniz nedeniyle müteşekkiriz. Urla yelken sporunda Türkiye’nin gözde bir şehri oldu. Bunda emeğiniz büyük” dedi.

Uyar: Spor hayat başarısını getirir

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ziyarete gelen Rasim Yaşar, Okyanus Arıkan, Alp Namdar, Mustafacan Öztuncel, Karya Başaraner ve Mert Aydoğan’ı tebrik etti. Okuldaki akademik başarının da sporla birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu hatırlatan Sibel Uyar, çocukların eğitimlerinde de başarılı olduğu yanıtını aldı. Uyar, “Gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapması bir anne olarak da beni çok mutlu ediyor. Burada elde edilen başarılar hayat başarısına da mutlak katkı sağlıyor. Atatürk gençliği olarak bu başarılarınız bizim gururumuz oldu” dedi. Uyar, çocuklara Nutuk kitabını armağan etti.

Milli Takım’a seçilenler

ARM Urla Yelken Kulübü’nden halen Çeşme’de Milli Takım kampında 429 Sınıfı’nda Rasim Yaşar, Kaan Parlas, Alçin Subaşı, Ege Çikoğlu Optimist Sınıfında Mustafacan Öztuncel, Alp Namdar, Okyanus Arıkan, Mert Aydoğan, Karya Başaraner, Levent Mert Merih bulunuyor.