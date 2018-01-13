  • BIST 114.645
  • Altın 161,172
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
13.01.2018 02:05

Samir Nasri'nin itirazı reddedildi

»
Samir Nasri'nin itirazı reddedildi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Antalyaspor'un Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "CAS'ın Samir Nasri hakkındaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. CAS, Samir Nasri'nin başvurusunu reddetti." denildi. Açıklamada, CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirildi.

Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyor.

Vitamin enjekte ettirmişti

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.

Ceza alırsa ne olacak?

Sezon başında Samir Nasri transferi yapılırken oyuncunun ceza alması durumunda kırmızı-beyazlı takımın finansal haklarının korunacağı belirtilmişti. Ancak Fransız futbolcunun sözleşmesinde konuya dair tam olarak ne yazdığı basına yansımadı. Antalyaspor Kulübünün bununla ilgili olarak ilerleyen günlerde açıklama yapabileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Yılmaz'a sürpriz transfer teklifi12 Ocak 2018 Cuma 13:52
  • Ünla futbolcuların bu halleri görenleri şaşırttı12 Ocak 2018 Cuma 10:06
  • Arda Turan transferinde flaş iddia12 Ocak 2018 Cuma 08:42
  • Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 00:55
  • Mustafa Denizli'den çok konuşulacak Arda yorumu11 Ocak 2018 Perşembe 23:06
  • Çaykur Rizespor'a yeni transfer11 Ocak 2018 Perşembe 22:29
  • Alex'ten Fenerbahçe açıklaması!11 Ocak 2018 Perşembe 20:42
  • Arda Turan transferinde flaş gelişme!11 Ocak 2018 Perşembe 20:26
  • Ali Koç'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj11 Ocak 2018 Perşembe 20:11
  • Beşiktaş, Vodafone Park'ın maliyetini açıkladı11 Ocak 2018 Perşembe 19:13
    • FOTO GALERİ
    • Tunus'un zengin çocukları
    • Cesetler 850 derecede yakılarak küle dönüştürülüyor
    • Ünlü yıldızın vücudu aşırı zayıflıktan sarktı
    VİDEO GALERİ
    • Ev sahibine kızdı: Evi ateşe verdi
    • CHP'den AKP'ye uyarı: OHAL'i kaldırın yoksa...
    • "Dün taşerona başvurunun son günüydü, Bahçeli de bir gün önce..."
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti