Samir Nasri'nin itirazı reddedildi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Antalyaspor'un Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "CAS'ın Samir Nasri hakkındaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. CAS, Samir Nasri'nin başvurusunu reddetti." denildi. Açıklamada, CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirildi.

Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyor.

Vitamin enjekte ettirmişti

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.

Ceza alırsa ne olacak?

Sezon başında Samir Nasri transferi yapılırken oyuncunun ceza alması durumunda kırmızı-beyazlı takımın finansal haklarının korunacağı belirtilmişti. Ancak Fransız futbolcunun sözleşmesinde konuya dair tam olarak ne yazdığı basına yansımadı. Antalyaspor Kulübünün bununla ilgili olarak ilerleyen günlerde açıklama yapabileceği belirtiliyor.