Salman tiyatro sahnesinde

Yalova Belediyesi ile Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği işbirliğince düzenlenen ‘Sessiz Çığlık’ adlı tiyatro oyunu Yalovalıların beğenisine sunuldu.

Tiyatro gösterisine izleyici olarak katılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, gösterinin ilerleyen dakikalarında sahneye oyuncu olarak çıkması herkesi şaşırttı.

Madde bağımlısı bir çocuk ve ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı ‘Sessiz Çığlık’ adlı tiyatro gösterisi Yalovalıların beğenisine sunuldu. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterisinde madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkların meydana getirdiği felaketler konusu işlendi. Oyunda, gençlerin uyuşturucu batağına nasıl sürüklendiği, hayatlarının nasıl bir anda karardığı ve ailelerin, gençlerin bu değişiminden nasıl etkilendiği anlatıldı.

Gösterinin sonuna doğru Başkan Vefa Salman, yavaş yavaş aydınlatılan sahnede başhekim rolünde belirdi. Bağımlı hale gelen çocuğun durumunu aileye açıklamak üzere sahneye çıkan Başkan Salman’ın sergilediği performans, Yalovalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Tiyatro gösterisinin sonunda tiyatroya katılanlara ve destek verenlere plaketleri takdim edildi.

