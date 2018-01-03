Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Servis İşletmecileri Odası’nın 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Servis İşletmecileri Esnaf Odası’nın faaliyetlerinin açıklandığı ve seçimin yapıldığı kongrede Başkan Vefa Salman, servis işletmecilerine seslendi.

Başkan Salman, “Bu yılla beraber esnaf odalarının Türkiye’de seçimleri başladı. Bu Yalova’da da bir ilk ve belki Türkiye’de de ilk seçimi sizler gerçekleştiriyorsunuz. Servis İşletmecileri Odası en köklü odalarımızdan bir tanesi. Şunu memnuniyetle görüyorum ki üyelerin bu kadar geniş katılımla burada yer alması ve seçimlere sahip çıkması gerçekten gurur verici bir durum. Her odada her sivil toplum örgütünde görmeyi arzu ettiğimiz bir tablo. O bakımdan sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Belediye Başkanı olmadan önce Yalova’ya verdiğim bir söz vardı. ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz’ diye” diyerek sözlerine devam eden Başkan Salman, “Bugüne kadar bu sözümün arkasında sonuna kadar durdum. Esnaf odaları ile ilgili herhangi bir problem çıktığında da tarafları belediyede toplayarak asgari müşterekte buluşmanın yöntemlerini aradım. Yalova’nın sokak ve caddeleri sıkıntılı olması sebebiyle sorunlar yaşıyordu. Herkesin derdi evine ekmek götürmek, ailesinin bir şekilde nafakasını sağlamaktı ve bunu beraberce başardık. Sorunları en aza indirgedik. İndirgemeye de devam edeceğiz. Kaldı ki her fırsatta söyledim; benim esnaf odaları ile ilgim farklı. Bende hem duygusal hem de öğreti tarafı var. Benim dedemde, babamda esnaf. Bende 20 yılı aşkın esnaflık yaptım. Bu yüzden esnaf odalarının sımsıkı olması lazım. Bunu da Yalova çok güzel başarıyor. Yalova’nın katma değerini yükseltiyor ve Türkiye’ye de örnek oluyor. Ben belediye başkanı olarak her gittiğim yerde bununla gurur duyduğumu söylüyorum” dedi.

“Esnaf odası seçimlerine siyaset müdahale ettiği anda o müdahale eden taraf kaybeder” diyerek bu konudaki sıkıntısını dile getiren Başkan Salman, “Ola ki bir yerde benimle ilgili çoklu seçimlerin olduğu yerde, belediye başkanı karışıyor, müdahale ediyor derlerse inanmayın, yalan söylüyordur. Asla ve asla benim adımın böyle seçimlerde kullanılmasına izin vermem, vermeyeceğimde. Bugüne kadar bunu birkaç yerden duydum. Ben herkese eşit mesafedeyim. Kim seçimi alıp o odanın yönetimi olursa beraber Yalova’ya hizmet edeceğimiz anlamına gelir. Bununda bilinmesini istiyorum. Allah hepinize bereketli bol kazanç versin. Yeni seçilecek başkan ve yönetimini de şimdiden kutluyorum” dedi.

