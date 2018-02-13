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13.02.2018 18:15

Salih Müslim ortaya çıktı

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Salih Müslim ortaya çıktı
Salih Müslim'den Brüksel'de Afrin için basın toplantısıTürkiye'nin kırmızı listeye dahil ettiği eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Brüksel'de Afrin konusunda basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlamasıyla arananların yer aldığı kırmızı listeye dahil ettiği ve 4 milyon TL ödül koyduğu eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Brüksel'de olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Müslim'in yarın Brüksel Basın Kulübü'nde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Toplantının Brüksel Kürt Enstitüsü himayesinde yapılacağı belirtildi

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