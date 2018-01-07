Saldırıya uğrayan doktor: Can güvenliğim yok

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla (24) bir hasta yakının şiddetine uğradı, ölümle tehdit edildi.

DHA - Dr. Gökyayla saldırganı polise şikayet edip, gözaltına aldırtıktan sonra sosyal medyadan yetkililere seslenerek, yardım çağrısında bulundu.

Olay, dün sat 09.30'da Ağır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil serviste nöbetçi Dr. Ece Gökyayla, görevini devretmek üzereyken yanına gelen genç bir erkek tedavi altında olan çocuğuna yeniden bakılmasını istedi. Çocuğun yanına giden Dr. Gökyayla, başka bir doktor tarafından muayene edilerek ateşinin düşürülmesi için tedavi uygulandığını belirterek kendisini hastası hakkında bilgi alabilmesi için doktoruna yönlendirdi. Bunun üzerine hasta yakını Dr. Gökyayla'ya küfrederek çocuğuna bakmak zorunda olduğunu belirterek ölümle tehdit etti. Bu kişinin yanından kaçarak hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Dr. Ece Gökyayla ve 155'i de arayarak bilgi verdi.

İzmir'den 2 ay önce mecburi hizmet görevinde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Dr. Ece Gökyayla'ya sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Ben Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, çocuk acilde pratisyen hekimim. Bugün nöbet süremi bir saat geçtiği halde, hastanede zaten muayene olmuş olan bir hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğim için şiddet gördüm ve ölüm tehdidi aldım" dedi. Gökyayla, yapılan yorumlardan birine yanıt yazarken, "Olay kolluk kuvvetlerine intikal etti. Buradan da duyuruyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen duyurmamam yardım edin" diye yazdı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ndeki görevli hekimin bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilerek Başsavcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, şiddet uygulayan kişinin, Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığı belirtildi. Doğubayazıt Başsavcılığı'nca gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan hekimimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Dr. Ece Gökyayla, olayın adliyeye intikal ettiğini, Bakanlıktan izni olmadığı için açıklama yapamayacağını söyledi.