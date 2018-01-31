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31.01.2018 13:55

'Sakın Diyorum Sakın' kahkahalarla izlendi

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'Sakın Diyorum Sakın' kahkahalarla izlendi
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’ün de oynadığı “Sakın Diyorum Sakın” adlı komedi oyunu, Yalovalılar tarafından kahkahalarla izlendi.

Tiyatro gösterisini Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve eşi Dilek Akdeniz Salman ile Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür de izledi.

“Sakın Diyorum Sakın” isimli komedi tiyatro, Yalova Belediyesi Kültür ve Sanat programları kapsamında Yalovalı tiyatro severlerle buluştu. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’ndesergilenen tiyatro oyununda ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Ahmet Çevik, Şebnem Schaefer, Özgür Özgülgün ve Yelda Alp rol aldı. Eğlenceli tiyatro oyununda ünlü ses sanatçısı Yılmaz Morgül, tiyatro yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.  2 perde olarak düzenlenen komedi oyununda, tiyatro severler de zaman zaman sahneye çağrılarak oyuna katkıda bulundu. 

Oyun sonunda tüm oyuncuları gösterdikleri performanstan ötürü tek tek tebrik eden Başkan Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile birlikte oyunculara çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Salman, ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’e günün ansına ‘Yürüyen Köşk’ maketini de hediye etti. Ayrıca tiyatro gösterisinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte öz çekim yapıldı.   


 

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