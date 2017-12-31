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01.01.2018 02:20

Sakarya'da linç girişimi

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Sakarya'da linç girişimi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gazisüleymanpaşa Mahallesi Fayton Durağı’nda, bir kişi henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı çok sayıda kişinin linç girişimine maruz kaldı.

Kısa sürede çok sayıda vatandaşın olay yerine toplanması sonrası linç edilmek istenen şahsı esnaf araya girerek kurtardı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Yaşanan linç girişimi ise vatandaşlar tarafından çekilen amatör görüntüler kameraya saniye saniye yansıdı.

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