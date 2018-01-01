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01.01.2018 14:40

Sakarya'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

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Sakarya'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- Şüphelilerden birinin, ulaşım sistemlerine saldırı hazırlığında olan örgüt yöneticileriyle bağlantısı olduğu belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun, IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Iraklı D.A.A., F.H.E.M., A.B.E.A. ve sigara kaçakçılığından da aranan M.A.'yı gözaltına alındı.

Düzenlenen bir diğer operasyonda ise Irak uyruklu M.H.F.E.M. gözaltına alındı. Bu şüphelinin, IŞİD'in havacılık, metro ve demir yolu sistemlerine yönelik saldırı planlayan örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Polis, bir başka operasyonda ise Suriye'de şeriat mahkemesinde kadı olarak görev yapan İ.A.'nın Türkiye'ye Hatay sınırından ailesiyle kaçak yollardan giriş yaptığını tespit etti. Serdivan ilçesinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler, İ.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

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