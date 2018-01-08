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08.01.2018 19:15

'Şaka parası' Dogecoin'de çılgın yükseliş

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'Şaka parası' Dogecoin'de çılgın yükseliş
Parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan 'Dogecoin' (DOGE) fırtınası yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 1 milyar dolar piyasa değerini aşan sanal para birimi, dün gece itibariyle 2 milyar doları aştı.

Piyasalarda Bitcoin ile başlayan sanal para çılgınlığı durmak bilmiyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, adı ilk defa duyulan yeni para birimleri arka arkaya rekorlar kırarken, buna son olarak katılan Dogecoin oldu.

2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi olan DOGE'nin üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeğini kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor.

Dogecoin aralık ayını yüzde 400'lük artışla tamamlayıp 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış ve 1 Dogecoin fiyatı da cuma itibariyle 0.0107 dolar olmuştu.

Ancak bu parodi paradaki yükseliş hafta sonunda da durmadı ve 0.0187 dolara ulaşarak piyasa değerini 2 milyar doların üzerine taşıdı.

Böylece üzerinde köpek ikonu olan para birimi, son 5 haftada yüzde 680 değer kazanmış oldu.

Dogecoin'deki artışın temel bir sebebi yok ancak uzmanlar, yatırımcıların ucuz sanal paralara yönelme stratejisi doğrultusunda bu paralara telep gösterdiğini ve bunun da fiyatları yukarı çektiğini düşünüyor.

'KRİPTO PARALARDAKİ BOŞLUĞUN SEVİYESİ HAKKINDA ÇOK ŞEY ANLATIYOR'

Dogecoin'deki yükseliş, para biriminin kurucularından olan ancak 2015 yılında ayrılan Jackson Palmer'ı da endişelendiriyor.

Palmer, "Geliştirici ekibine yazılımı stabil ve güvenli tutma konusunda inancım yüksek ancak üzerinde köpek resmi bulunan ve 2 yıldır tek bir yazılım güncellemesi yayınlamayan bir paranın 1 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşması kripto paralardaki boşluğun seviyesi hakkında çok şey anlatıyor" ifadesini kullandı.

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