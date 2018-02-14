Şair ve yazarlar Yalova'da buluştu

Yalova Belediyesi Kültür Sanat Programları etkinlikleri kapsamında yer alan Şairler ve Yazarlar buluşması Yalova’da gerçekleşiyor.

Yalova Belediyesi’nin katkılarıyla Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği’nin (YAŞAD) organize ettiği 18.Yalova Şiir Akşamları Şiir Sergisi ve Şiir Dinletisi Kent Müzesi’nde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın katılımıyla açıldı.

13-20 Şubat tarihleri arasında Kent Müzesi’nde açık olacak sergiye Hatay’dan (Antakya) Mehmet, Nebihe Karasu, Güler Kalem, Şekip Güzel Mansur, BedranCebiroğlu, Mehmet Atilay, Antalya’dan Tuğay Değirmenci, Mustafa Ceylan, Gazenfer Eryüksel, Samsun’dan Celal Karaca, Fatma Hatun Esen Balıkesir’den Osman Çalışkan ve Gemlik Belediye eski Başkanı Fatih Mehmet Güler katıldı.13 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında açık olacak sergi 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Birbirinden değerli şairleri ve yazarları Yalova’da ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Başkan Salman; “Bu yıl 18.si düzenlenen serginin açılışını siz değerli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Her yıl yapılan şair ve yazarlarımızın artarak katılımın gerçekleştirdiği bu organizasyonda emeği geçen başta Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği’ne teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli şair ve yazarlarımızı Yalova’da ağırlamaktan onur duyduk” dedi.