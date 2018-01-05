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05.01.2018 05:00

Şair Ahmet Telli'nin 70. yaşı adına açılacak bir sergiyle kutlanacak

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Şair Ahmet Telli'nin 70. yaşı adına açılacak bir sergiyle kutlanacak
Şair Ahmet Telli’nin 70. yaşı Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından düzenlenen “Renkler/ İmgeler/ Sözcükler” isimli resim-heykel sergisiyle kutlanacak.

Sergide, Metin Altıok, Ülkü Tamer, Metin Yurdanur, Doğan Örs, Asaf Koçak ’ın da aralarında yer aldığı 82 sanatçının gözünden Ahmet Telli izlenebilecek. Cuma günü saat 17.00’da açılışı yapılacak “Renkler/ İmgeler/ Sözcükler” resim-heykel sergisinin küratörlüğünü Sanat Eleştirmeni-Yazar İbrahim Karaoğlu yapıyor. Resim-heykel sergisinin açılışında Türkiye’nin en önemli gitar virtüözlerinden Ahmet Kanneci ve Şair Ahmet Telli gitar-şiir dinletisi gerçekleştirecek. Ayrıca yönetmenliğini Mahir Karayazı’nın yaptığı ‘Şairini Bekleyen Sandalye’ isimli belgesel filmin gösterimi yapılacak.

‘GÜCÜMÜZÜ DUYUMSATAN ŞİİRLERİN ŞAİRİDİR, O’

Resim-heykel sergisi ve Şair Ahmet Telli hakkında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Telli’yi “Hayata ve insana inanan, şiirinin atlasını; bireysel ve toplumsal acıların, umudun, hüznün ve hayallerin lirik tutanaklara dönüştüğü yetkin bir şair” sözleri ile betimledi. Başkan Kurt konuşmasında şunları dile getirdi: “Hayatın akışındaki kırılmalarda, karşı duruşlarda, dayanışmalarda gücümüzü duyumsatan, sezdiren şiirlerin şairidir o. Onun şiirine göndermeler yapan heykel ve resimlerden oluşan bu sergiyle, şairimizin doğum gününü bir sanat şöleniyle kutluyoruz. Ve de sanatın değişik alanlarının iç içe geçmiş etkileşimini renkler, sözcükler, imgeler yüklü yoğunluğuyla, siz sanatseverlerle paylaşmanın sonsuz erincini duyuyorum.” 

(Birgün)

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