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31.12.2017 01:45

Saint Petersburg bombacısı gözaltına alındı

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Saint Petersburg bombacısı gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Saint Petersburg kentinde markette bombalı eylem düzenleyen kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "FSB görevlileri, 30 Aralık 2017 tarihinde yaptıkları arama çalışmaları sırasında 27 Aralık tarihinde Saint Petersburg'da Perekrestok süpermarketinde bombalı eylemi organize eden ve el yapımı patlayıcı düzeneği bizzat harekete geçiren kişinin kimliğini tespit etti ve gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan bombalı eylem zanlısının sorgulanmak üzere Rusya Soruşturma Komitesi'ne teslim edildiği vurgulandı.

ŞÜPHELİ SORGULANIYOR

Diğer yandan Rusya Soruşturma komitesi, Saint Petersburg'daki markette bombalı eylemi düzenlediği düşünülen şüphelinin sorguya alındığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Soruşturma Komitesi'nin yetkilileri, Saint Petersburg'daki patlamayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliyle çalışmaya başladı, şüpheli şu anda sorgulanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilecek" açıklamalarında bulundu.

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