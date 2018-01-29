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29.01.2018 12:35

Sahte takipçi operasyonu: O şirkete soruşturma

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Sahte takipçi operasyonu: O şirkete soruşturma
New York Başsavcılığı, sosyal ağlarda milyonlarca sahte takipçi satan Devumi isimli şirket hakkında soruşturma başlattı

Twitter başta olmak üzere neredeyse tüm sosyal ağlar için sahte takipçiler satan Devumi isimli şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlülerin müşterisi olduğu şirketin, sahte takipçiler oluşturmak için gerçek insanların kimliklerini çaldığı saptandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; New York Başsavcısı Eric Schneiderman, gerçek kişileri taklit etmenin ve insanları aldatmanın eyalet yasalarına göre suç olduğuna dikkat çekti. İlk incelemelerde, şirketin 55.000 gerçek kullanıcının profilini kopyaladığı fark edildi.

The New York Times'ın haberine göre, Devumi gerçekçi takip bot'ları yaratmak için gerçek kullanıcıların kimliklerini çalıyordu. Bu yöntemle takipçi sayısını artıranların arasında aktörlerin, girişimcilerin ve politikacıların da olduğu belirtiliyor.

Devumi'nin 250.000 kadar Twitter takipçisi sattığı ve fiyatların 12 dolardan başladığı saptandı. Öte yandan, müşterilerin beğeni ve retweet'ler de satın alabildikleri öğrenildi.

Başsavcılık, takipçi satın alarak insanların fikirlerini yönlendiren kişilerin demokrasiye zarar verdikleri görüşünde.

Şirketin sahte takipçiler sattığı platformlar arasında Pinterest, LinkedIn, Soundcloud veYouTube gibi popüler sosyal ağlar da bulunuyor.

Devumi'nin müşterileri arasında girişimci Martha Lane Fox, TV şefi Paul Hollywood, politika yazarı Hilary Rosen ve politikacı Randy Bryce gibi isimlerin olduğu belirlendi.

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