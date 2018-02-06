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06.02.2018 05:30

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Manisa'nın Soma ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Soma ilçesinde 25 Ocak günü sahte içki içtiği belirtilen K.P. (57) ve arkadaşı Ö.Ö. (46), zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ardından sırasıyla yine sahte içkiden İ.G. ve oğlu C.G.'nin yanısıra F.Ö. hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'ta H.A.B. de aynı şikayetle hastanelik olmuştu.

Hastaneye kaldırılan Ö.Ö, İ.G. ve F.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 kişinin tedavileri sürüyordu. Bugün hastanede tedavi gören H.A.B. da verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sahte içkileri ürettiği iddia edilen Ü.İ. ve büfesinde sattığı iddia edilen E.G. ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.

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