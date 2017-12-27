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27.12.2017 23:50

Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde sahte içki ikram edildi: 12 kişi öldü

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Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde sahte içki ikram edildi: 12 kişi öldü
Dominik Cumhuriyeti’nde sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine katılanlara da aynı içkiden ikram edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Karayip Denizinde bir ada ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti’nde, sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine gelenlere de aynı içki ikram edildi, toplamda 12 kişi öldü.

Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı. Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Ülkenin Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti. Haiti’de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.

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